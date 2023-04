April 11, 2023 / 05:58 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : క‌ర్నాట‌క‌లోని బ‌స్టాండ్‌లో ప‌రిస‌రాల‌ను శుభ్రం చేస్తున్న మ‌హిళ వీడియోను (viral video) పారిశ్రామిక‌దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్రా రీట్వీట్ చేశారు. అంకోలా బ‌స్టాండ్‌లో పండ్లు అమ్ముకునే మ‌హిళ త‌న క‌స్ట‌మ‌ర్లు విసిరిపారేసిన ఆకుల‌ను ఏరి డ‌స్ట్‌బిన్‌లో ప‌డేస్తుంటారు. ఆకుల్లో పండ్ల ముక్క‌ల‌ను స‌ద‌రు మ‌హిళ అమ్ముతుంటుంద‌ని తొలుత ఈ వీడియోను షేర్ చేసిన ఆద‌ర్శ్ హెగ్డే రాసుకొచ్చారు.

These are the real, quiet heroes making Bharat Swachh. I really would like her to know that her efforts have not gone unnoticed & are appreciated. How do you suggest we can do that? @adarshahgd can you find someone who lives in that area & can contact her? https://t.co/2SzlTE9LZy

— anand mahindra (@anandmahindra) April 11, 2023