ticket refund demand | ‘నా దీపావళి సంతోషాన్ని నాశనం చేసినందుకు రైల్వేకు ధన్యవాదాలు..’ టికెట్‌ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని ప్రయాణికుడు డిమాండ్‌

అహ్మదాబాద్‌: తన దీపావళి సంతోషాన్ని నాశనం చేసినందుకు ఒక వ్యక్తి రైల్వేకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. రిజర్వేషన్‌ చేసుకున్న ఏసీ కోచ్‌లో చాలా రష్‌ వల్ల తాను రైలు ఎక్కలేకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో టికెట్‌ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని రైల్వేను డిమాండ్‌ చేశాడు. (ticket refund demand) గుజరాత్‌లోని వడోదరకు చెందిన 27 ఏళ్ల అన్షుల్ శర్మ, దీపావళి సందర్భంగా సొంతూరుకు వెళ్లేందుకు ముందుగానే ఏసీ కోచ్‌లో బెర్త్‌ను రిజర్వేషన్‌ చేసుకున్నాడు.

కాగా, అన్షుల్‌ శర్మ ఎక్కాల్సిన రైలులోని ఏసీ కోచ్ ఇతర ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసింది. కంపార్ట్‌మెంట్‌ డోర్‌ వద్ద వేలాడిన జనం అతడ్ని రైలులోకి ఎక్కనీయలేదు. పోలీసుల సహాయం కోరినప్పటికీ ఫలితం లేక పోయింది. దీంతో ఆ రైలులో ప్రయాణించలేకపోవడంపై అతడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. తన మాదిరిగానే చాలా మంది ఇబ్బంది పడినట్లు వాపోయాడు.

మరోవైపు రైల్వే నిర్వహణ తీరుపై అన్షుల్‌ శర్మ మండిపడ్డాడు. ‘నా దీపావళిని నాశనం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు’ అంటూ విమర్శించాడు. రైలులో ప్రయాణం కోసం రిజర్వ్‌ చేసుకున్న ఏసీ టికెట్‌ బుకింగ్‌ డబ్బులు రూ. 1173.95 తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశాడు. ఈ మేరకు తన గోడును ఎక్స్‌లో వెళ్లబోసుకున్నాడు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఆ రైలులో కిక్కిరిసిన ప్రయాణికుల ఫొటోలు, వీడియోలు పోస్ట్‌ చేశాడు. రైల్వే మంత్రికి ట్యాగ్‌ చేశాడు. ఇది సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

PNR 8900276502

Indian Railways Worst management

Thanks for ruining my Diwali. This is what you get even when you have a confirmed 3rd AC ticket. No help from Police. Many people like me were not able to board. @AshwiniVaishnaw

I want a total refund of ₹1173.95 @DRMBRCWR pic.twitter.com/O3aWrRqDkq

— Anshul Sharma (@whoisanshul) November 11, 2023