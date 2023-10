October 30, 2023 / 03:21 PM IST

న్యూఢిల్లీ: వారానికి 70 గంట‌లు ప‌నిచేయాల‌ని ఇన్ఫోసిస్ వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు నారాయ‌ణ‌మూర్తి ఇటీవ‌ల దేశ యువ‌త‌కు సూచ‌న చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. దేశ అభివృద్ధి కోసం ప‌నిసంస్కృతిని సంస్క‌రించాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంద‌ని ఆయ‌న అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. అయితే నారాయ‌ణ‌మూర్తి చేసిన‌ ఆ వ్యాఖ్య‌ల‌పై టెక్ మ‌హేంద్ర సీఈవో గుర్నాని( CP Gurnani) రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇన్ఫోసిస్ చీఫ్‌కు మ‌ద్దుతుగా గుర్నాని త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో కామెంట్ పోస్టు చేశారు. 70 గంట‌ల ప‌నిచేయాల‌ని నారాయ‌ణ‌మూర్తి చేసిన సూచ‌న కేవ‌లం కంపెనీ కోస‌మే కాదు అని, స్వ‌యం అభివృద్ధి కోసం 70 గంట‌లు ప‌నిచేయాల‌ని, దేశాభివృద్ధి కోసం 70 గంట‌లు ప‌నిచేయాల‌ని గుర్నాని సూచించారు. యువ‌త తాము ఎన్నుకున్న రంగంలో ప్రావీణ్యం సాధించాలంటే క‌నీసం 10 వేల గంట‌లు ప‌నిచేయాల్సి ఉంటుంద‌ని గుర్నాని తెలిపారు.

Have been reading about the outrage to Narayana Murthy’s 70 hour work statement..

I believe when he talks of work, it’s not limited to the company.. it extends to your self and to your country.. He hasn’t said work 70 hours for the company – work 40 hours for the company but…

