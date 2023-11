November 16, 2023 / 12:42 PM IST

కొజికోడ్‌: ఉత్త‌ర కేర‌ళ జిల్లాలోని ఓ స్కూల్‌లో టీచ‌ర్లు(School Teachers) త‌న్నుకున్నారు. ఆ ఘ‌ట‌న‌లో ఏడు మంది టీచ‌ర్లు గాయ‌ప‌డ్డారు. ఎర‌వ‌న్నూరులోని ఏయూపీ స్కూల్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌తో లింకున్న ఓ టీచ‌ర్‌ను అరెస్టు చేశారు. నిజానికి ఈ ఘ‌ట‌న గ‌త వార‌మే జ‌రిగినా.. ఆ దాడికి చెందిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. దీంతో కేసు బుక్ చేసిన పోలీసులు ఓ టీచ‌ర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘ‌ట‌న టీచ‌ర్లకు చెడు పేరు తేవ‌డంతో.. శాఖాప‌ర‌మైన ద‌ర్యాప్తున‌కు అధికారులు ఆదేశించారు.

A crazy fight broke out between teachers during a staff meeting in a primary #school at #kozhikode. 5 people injured.

Great example for childrens 🙄#Kerala #keralapolice #teacher pic.twitter.com/oJxJMcajX2

— Manu (@manureporting) November 14, 2023