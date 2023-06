June 28, 2023 / 06:47 PM IST

న్యూఢిల్లీ : పాపుల‌ర్ డిష్‌ల‌ను అల‌వోక‌గా త‌యారుచేస్తూ వీధి వ్యాపారులు చేసే విన్యాసాల వీడియోలు (Viral Video) సోష‌ల్ మీడియాలో త‌ర‌చూ క‌నిపిస్తుంటాయి. లేటెస్ట్‌గా ఓ వ్య‌క్తి బూమ‌రాంగ్ స్టైల్‌లో పిజా త‌యారుచేస్తున్న వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో వీధి వ్యాపారి పిజా పిండిని త‌యారుచేస్తూ దాన్ని గాల్లోకి విసిరేస్తూ తిప్పుతుండ‌టం క‌నిపిస్తుంది.

Be proud of your work pic.twitter.com/X7sJl47dPK

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 27, 2023