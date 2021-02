పానిపట్‌ : కేంద్రం తీసుకొచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులను ఐక్యం చేస్తున్న బీకేయూ నాయకుడు రాకేశ్‌ తికాయత్‌కు తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. మంగళవారం హర్యానాలోని జింద్‌ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన మహా పంచాయత్‌లో రాకేశ్‌ తికాయత్‌తోపాటు పంజాబ్‌కు చెందిన రైతు నాయకుడు బల్బీర్‌ సింగ్‌ రాజేవాల్‌ తదితరులు స్టేజిపై ఉండగా.. ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. అయితే, రాకేశ్‌తోపాటు ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా బయటపడ్డారు. స్టేజిపైకి ఎక్కువ మంది చేరడంతోనే కుప్పకూలి ఉంటుందని రైతులు చెప్తున్నారు. స్టేజి కూలడంతో కిందపడిపోయిన రాకేశ్‌ తికాయత్‌, బల్బీర్‌సింగ్‌లను క్షేమంగా పక్కకు తరలించారు.



అంతకుముందు జింద్‌, బంగర్‌ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటుచేసిన మహాపంచాయత్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాకేశ్‌ తికాయత్‌ రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. కేంద్ర చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న ఉద్యమంలో హర్యానా రైతులంతా పాల్గొని మరింత విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. చట్టాలను వెనక్కి తీసుకునేంత వరకు ఉద్యమం కొనసాగుతుందని చెప్పారు. కేంద్రం పట్టు వీడి రైతుల గురించి ఆలోచించాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా ఐదు డిమాండ్లతో కూడిన తీర్మానాన్ని సభ ఆమోదించింది. మూడు కేంద్ర వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలి. మద్దతు ధరలను వెంటనే అమలు చేయాలి. స్వామినాథన్ కమిటీ చేసిన సిఫారసులను అమలు చేయాలి. రైతుల రుణాలను మాఫీ చేయాలి. జనవరి 26 న పట్టుబడిన రైతులను విడుదల చేయాలి. పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ట్రాక్టర్లను కూడా విడిచిపెట్టాలని కోరారు. అలాగే, రైతులపై దాఖలు చేసిన కేసులను బేషరతుగా ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. జనవరి 28 న ఖాజీపూర్ సరిహద్దులో ఉద్వేగానికి లోనై ఏడ్చిన తికాయత్‌ వీడియో వైరల్ కావడంతో హర్యానా రైతులు ఆయనకు మద్దతుగా వచ్చి రైతు ఉద్యమంలో పాల్గొంటామని ప్రకటించారు. రైతులు అనేక గ్రామాల నుండి ఢిల్లీ బయల్దేరేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

#WATCH | The stage on which Bharatiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait & other farmer leaders were standing, collapses in Jind, Haryana.



A 'Mahapanchayat' is underway in Jind. pic.twitter.com/rBwbfo0Mm1