October 7, 2023 / 05:11 PM IST

అహ్మదాబాద్‌: ఒక కారు రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న డివైడర్‌ను ఢీకొట్టింది. బోల్తాపడిన అది రోడ్డు అటువైపునకు దూసుకెళ్లింది. (Speeding car hits divider and rolls) ఆ సమయంలో బైక్‌పై వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. గుజరాత్‌లోని ఖేడా జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం ఉదయం డాకోర్‌ ప్రాంతంలో రహదారిపై వెళ్తున్న కారు ఉన్నట్టుండి టర్న్‌ తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న డివైడర్‌ను అది ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆ కారు బోల్తాపడి రోడ్డు అవతలి వైపునకు దూసుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఆ రోడ్డుపై వెళ్లిన బైకర్‌ను అది ఢీకొట్టబోయింది. అయితే ఆ వ్యక్తి తృటిలో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు.

కాగా, గమనించిన పలు వాహనదారులు కారు డ్రైవర్‌ను కాపాడారు. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్‌ స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు. మరోవైపు ఆ ప్రాంతంలోని పెట్రోల్‌ బంక్‌ వద్ద ఉన్న సీసీటీవీలో ఈ సంఘటన రికార్డ్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Car suddenly overturns, incident captured on nearby CCTVs:

CCTV footage of a bizarre incident from Dakor-Umreth Road has surfaced where a car can be seen overturning suddenly and with much force, while making a turn.

અને, ટુ વહીલર ચાલકને બચવા જતા ગાડી પલ્ટી ગઈ…

હાઇવે પર… pic.twitter.com/6B8FBtzWNX

— Our Vadodara (@ourvadodara) October 7, 2023