February 26, 2023 / 12:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ : జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌ల‌తో దర్శ‌క ధీరుడు రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కిన ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీకి ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విశేష ఆద‌ర‌ణ ద‌క్కింది. ఈ మూవీలోని నాటు నాటు సాంగ్‌ను రీక్రియేట్ చేస్తూ సోష‌ల్ మీడియాలో వీడియోలు హోరెత్తుతున్నాయి. తాజాగా భార‌త్‌లో ద‌క్షిణ కొరియా రాయ‌బార కార్యాల‌యంలో ప‌నిచేసే సిబ్బంది నాటు నాటు సాంగ్‌కు హుషారైన స్టెప్స్ వేసిన వీడియో (viral video) నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐑𝐑𝐑 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 – 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚

Do you know Naatu?

We are happy to share with you the Korean Embassy's Naatu Naatu dance cover. See the Korean Ambassador Chang Jae-bok along with the embassy staff Naatu Naatu!! pic.twitter.com/r2GQgN9fwC

— Korea Embassy India (@RokEmbIndia) February 25, 2023