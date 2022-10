Snake Bite | పాము పడగపై ముద్దు పెట్టబోయిన వ్యక్తి.. పెదాలపై కాటేసిన పాము.. వీడియో వైరల్

October 1, 2022 / 06:47 PM IST

‘చనువు ఇచ్చింది కదా అని పులితో ఆడుకుంటే వేటాడేస్తది’ అని ఏదో సినిమాలో హీరో డైలాగ్ చెప్తాడు. ఇది కేవలం పులికే కాదు ఏ అడవి జంతువుకైనా వర్తించే డైలాగ్. ఏదో చనువిచ్చాయి కదా, మనల్ని పట్టుకోనిస్తున్నాయి కదా అని వాటితో ఆడుకోకూడదు. ఈ విషయం తెలియని ఒక వ్యక్తి చేసిన పని నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

ఇళ్ల మధ్యలోకి వచ్చిన తాచుపామును పట్టుకున్న అతను.. దాన్ని ఏ పొదల్లోనో వదిలేయకుండా ఆటలాడబోయాడు. పాము తలపై ముద్దుపెట్టుకోబోయాడు. దాంతో అది భయంతో వెనక్కు తిరిగి అతని పెదాలపై కాటు వేసింది. ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని శివమొగ్గలో వెలుగు చూసింది. సదరు వ్యక్తి ఎవరనే విషయం తెలియనప్పటికీ.. ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నాడని, పాము కాటు వల్ల అతని ప్రాణానికి ఎటువంటి హాని జరగలేదని సమాచారం.

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో సదరు వ్యక్తి.. పాము పడగపై వెనుక నుంచి ముద్దుపెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో చటుక్కున వెనక్కు తిరిగిన పాము అతని పెదాలపై కాటేసింది. దీంతో అతను భయంతో పామును వదిలేయగా.. పక్కనున్న మరో యువకుడు దాన్ని బంధించేందుకు ప్రయత్నించాడు.

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు కొందరు సదరు యువకుడికి ఏమైందని ఆందోళన చెందారు. మరికొందరేమో ‘ఆ పాము కూడా అతనికి ముద్దు పెట్టింది’, ‘సారీ.. ఆ పాముకు ఆల్‌రెడీ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఉన్నాడట’ అంటూ జోకులు పేలుస్తున్నారు. ఏదేమైనా జంతువులు చనువిచ్చాయి కదా అని వాటితో ఆడుకుంటే ఇలాంటి తిప్పలే వస్తాయని మరికొందరు హితబోధ చేస్తున్నారు.

#Watch | In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's Shivamogga was bitten by the cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the snake bite.

Read here: https://t.co/w1ZTY0Pxaa

(Source: AH Siddiqui) pic.twitter.com/9ShAeYlnNo

— Hindustan Times (@htTweets) October 1, 2022