February 7, 2024 / 03:07 PM IST

Tamil Nadu | చెన్నై : త‌మిళ‌నాడులోని ఊటీలో ఘోర ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. నిర్మాణంలో భ‌వ‌నం కూలి ఆరుగురు మృతి చెందారు. స‌మాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘ‌ట‌నాస్థ‌లానికి చేరుకుని స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టారు. మృత‌దేహాల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. క్ష‌త‌గాత్రుల‌ను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. శిథిలాల కింద ప‌లువురు చిక్కుకున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. మృతుల కుటుంబ సభ్యులు శోక‌సంద్రంలో మునిగిపోయారు.

#WATCH | Six construction workers died on the spot while undergoing house construction work at Lovedale, near Ooty in Tamil Nadu

“Two workers with serious injuries taken to Ooty Government Hospital, one worker missing under the debris, rescue operations underway, say Police. pic.twitter.com/NkrUFxw0TU

— ANI (@ANI) February 7, 2024