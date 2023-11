November 24, 2023 / 02:43 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నకిలీ నంబర్‌ ప్లేట్‌ ఉన్న కారు (fake vehicle) గురించి సింగపూర్‌ హైకమిషనర్‌ హెచ్‌సీ వాంగ్ శుక్రవారం అలెర్ట్‌ చేశారు. ఢిల్లీ పోలీసులు, విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ), ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అధికారుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు. నకిలీ నంబర్‌ ప్లేట్‌ ఉన్న ఆ కారు తమ ఎంబసీకి చెందినది కాదని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. ‘63 సీడీ నంబర్‌ ప్లేట్‌ ఉన్న కారు ఫేక్‌. అది మా రాయబార కార్యాలయానికి చెందినది కాదు. ఎంఈఏతోపాటు ఢిల్లీ పోలీసులను దీని గురించి హెచ్చరించాం. ప్రస్తుతం చాలా బెదిరింపులు వస్తున్న తరుణంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అందరికీ సూచిస్తున్నాం. పార్క్‌ చేసి ఉన్న ఈ కారు వద్దకు ఎవరూ వెళ్లవద్దు. ప్రత్యేకంగా ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ వద్ద ఈ కారు పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి’ అని అందులో పేర్కొన్నారు. సింగపూర్‌ ఎంబసీ కోడ్‌కు సంబంధించి నకిలీ నంబర్‌ ప్లేట్‌ ఉన్న ఆ కారు ఫొటోలను కూడా ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఢిల్లీ పోలీసులు, ఎంఈఏ, ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు దీనిని ట్యాగ్‌ చేశారు.

మరోవైపు సింగపూర్‌ హైకమిషనర్‌ హెచ్‌సీ వాంగ్ పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఆ దేశ ఎంబసీకి సంబంధించి నకిలీ నంబర్‌ ప్లేట్‌ ఉన్న కారు గురించి సంబంధిత సంస్థలను ఆయన అప్రమత్తం చేసినందుకు నెటిజన్లు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇలాంటి వాటి వల్ల కలిగే భద్రతా ఉల్లంఘనలు, ముప్పు గురించి మరికొందరు చర్చించారు.

Alert ‼️⚠️‼️The car below bearing 63 CD plate is FAKE. This is NOT our Embassy car. We have alerted MEA & the Police. With so many threats around, be extra careful when you see this car parked unattended. Especially at the IGI. – 🙏🙏HC Wong@DelhiPolice @MEAIndia @DelhiAirport pic.twitter.com/qphXYzhoVF

— Singapore in India (@SGinIndia) November 24, 2023