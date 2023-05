May 7, 2023 / 06:56 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : క‌ర్నాట‌క అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చారం ప‌తాక‌స్ధాయికి చేర‌డంతో ప్ర‌ధాన పార్టీలు ప్ర‌చారంలో త‌ల‌మున‌క‌ల‌వుతుంటే కాంగ్రెస్ సీనియ‌ర్ నేత సిద్ధ‌రామ‌య్య (Siddaramaiah) త‌న స్వ‌గ్రామంలో చిన్న‌నాటి స్నేహితుల‌తో ఆహ్లాదంగా గ‌డిపారు. మైసూర్ స‌మీపంలోని సిద్ద‌ర‌మ‌య‌న హుంది గ్రామంలో సిద్ధరామ‌య్య బాల్య స్నేహితుల‌తో సంద‌డి చేశారు. గ్రామ‌స్తులు, స్నేహితుల‌తో కలిసి హుషారుగా డ్యాన్స్ చేశారు.

This was @siddaramaiah ji dancing with his childhood friends at his native village Siddaramayyana hundi in Mysuru, natives folk dance.. 🔥 pic.twitter.com/Iu97ZHfK8S

— Niraj Bhatia (@bhatia_niraj23) May 7, 2023