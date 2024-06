Shehbaz Sharif | ప్రధాని మోదీకి అభినందనలు తెలిపిన పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్

June 10, 2024 / 04:20 PM IST

Shehbaz Sharif : భారతదేశ ప్రధానిగా మూడోసారి ప్రమాణస్వీకారం చేసిన నరేంద్రమోదీకి పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ అభినందనలు తెలియజేశారు. ‘భారతదేశ ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన నరేంద్రమోదీకి అభినందనలు’ అని షెహబాజ్‌ అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.

Felicitations to @narendramodi on taking oath as the Prime Minister of India.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 10, 2024