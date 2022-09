మేనిఫెస్టోలో తప్పుగా భారత్‌ మ్యాప్… బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పిన శశి థరూర్

September 30, 2022 / 09:20 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తున్న ఆ పార్టీ సీనియర్‌ నేత శశి థరూర్‌, తన మేనిఫెస్టోలో భారత్‌ మ్యాప్‌ను తప్పుగా ప్రచురించారు. జమ్ముకశ్మీర్‌, లడఖ్‌ ప్రాంతాలు ఆ మ్యాప్‌లో లేవు. ఈ మ్యాప్‌ ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో నెటిజన్లు, ప్రధానంగా బీజేపీ మద్దతుదారులు శశి థరూర్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. 13 పేజీల మేనిఫెస్టో పుస్తకాన్ని ఆయన పరిశీలించకుండానే విడుదల చేశారా? అంటూ కొందరు మండిపడ్డారు. గాంధీ కుటుంబం ప్రసన్నం కోసమే శశి థరూర్‌ ఇలా చేశారంటూ బీజేపీ ఐటీ సెల్‌ ఇంచార్జీ అమిత్‌ మాల్వియా ట్విట్టర్‌లో విమర్శించారు.

కాగా, తప్పుడు భారత్‌ మ్యాప్‌పై శశి థరూర్‌ బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పారు. ఎవరూ కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా అలాంటి పనులు చేయరని అన్నారు. చిన్న వాలంటీర్ల బృందం వల్ల ఈ పొరపాటు జరిగిందని చెప్పారు. ఆ మ్యాప్‌ను వెంటనే సరిచేసినట్లు వెల్లడించారు. జరిగిన పొరపాటుకు తాను బేషరతుగా క్షమాపణలు చెబుతున్నానంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్ష పదవి పోటీకి సంబంధించిన తన మేనిఫెస్టో ఇంగ్లీష్‌, హిందీ వర్షెన్ల లింకులను కూడా అందులో పోస్ట్‌ చేశారు.

మరోవైపు కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ చీఫ్ జైరాం రమేష్ దీనికి సంబంధించి ఒక ట్వీట్‌ చేశారు. పార్టీ నేత రాహుల్ గాంధీ ‘యునైట్ ఇండియా మార్చ్’ కర్ణాటక చేరడంతో బీజేపీ భయపడుతున్నదని విమర్శించారు. అందుకే ‘ఏదైనా బలహీనమైన సాకు’ను కూడా ‘భారత్‌ జోడో యాత్ర’ కు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఐటీ సెల్‌ వినియోగిస్తున్నదని ఆయన విమర్శించారు.

Re the troll storm on a manifesto map: No one does such things on purpose. A small team of volunteers made a mistake. We rectified it immediately &I apologise unconditionally for the error. Here’s the manifesto: English: https://t.co/aKPpji9Z8M Hindi: https://t.co/7tnkY9kTiO

The BJP is clearly panicking now that the Bharat Jodo Yatra has entered Karnataka. The “I Troll Cell” (IT Cell) of the BJP will look for any flimsy excuse to target and tarnish the #BharatJodoYatra and @RahulGandhi. Only Dr. Tharoor and his team can explain this egregious error. pic.twitter.com/3GMYj19js3

