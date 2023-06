Parking lot | కుప్పకూలిన పార్కింగ్‌ ఏరియా.. దెబ్బతిన్న కార్లు, బైకులు.. వీడియో

June 15, 2023 / 09:20 AM IST

మొహాలీ: పంజాబ్‌లోని (Punjab) మొహాలీలో (Mohali) ఓ పార్కింగ్‌ ఏరియా (Parking lot) ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది (Collapse). దీంతో భారీ గుంత ఏర్పడింది. అందులోపడి బైకులు, కార్లు సహా 12 వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఐటీ సిటీ ఇండస్ట్రియల్‌ ఏరియా (IT City Industrial Area), సెక్టార్‌ 83లో బుధవారం ఈ ఘటన జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు. కుప్పకూలిన పార్కింగ్‌ స్థలం పక్కనే భవన నిర్మాణం కోసం తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.

ఆ భవనానికి బేస్‌మెంట్‌ తవ్వుతుండగా పార్కింగ్‌ స్థలం కూలిపోయినట్లు తెలిపారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎవ్వరికీ ఎలాంటి గాయాలవలేదని మొహాలీ డీఎస్పీ హరిసిమ్రన్‌ సింగ్‌ (DSP Harsimran Singh) అన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో పది బైకులు, రెండు కార్లు ధ్వంసమయ్యాయని వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేశామని, విచారణ జరుపుతున్నామన్నారు. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

#WATCH | Punjab: Several vehicles were damaged after a parking lot collapsed in Mohali's Sector 83 area yesterday

(CCTV visuals) pic.twitter.com/KFBQJ4ge1o

