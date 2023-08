August 16, 2023 / 12:12 PM IST

షిమ్లా: హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లోని షిమ్లాలో కొండ‌చ‌రియ‌లు(Shimla Landslide) విరిగిప‌డ్డాయి. మంగ‌ళ‌వారం సాయంత్రం కృష్ణ‌ న‌గ‌ర్‌లో ఇండ్లు కూలిపోయాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో మొత్తం 8 ఇండ్లు, ఆరు తాత్కాలిక గుడిసెలు శిథిలం అయ్యాయి. కార్ట్ రోడ్‌లోని ఓల్డ్ బ‌స్ స్టాండ్‌, షిమ్లా బైపాస్ వ‌ద్ద ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. సిటీలో ఉన్న క‌బేలా వ‌ద్ద ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. అయితే కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ్డ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇండ్ల నుంచి నివాసితుల‌ను సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లించిన‌ట్లు సీఎం సుఖ్వింద‌ర్ సుఖు తెలిపారు.

Horrifying visuals of another landslide that look place at Krishna Nagar- Shimla today.

The residents of these houses were evacuated earlier this morning by the administration fearing landslide. #HimachalFloods #landslides #shimlafloods #shimla pic.twitter.com/bJNNSn9hhp

