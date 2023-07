July 27, 2023 / 05:14 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఆరు ప‌దుల్లో అడుగుపెట్ట‌గానే హాయిగా విశ్రాంత జీవితాన్ని (Viral Post) ఆస్వాదిస్తూ గ‌డ‌పాల‌ని అంద‌రూ కోరుకుంటారు. రిటైరైన త‌ర్వాత జీవితాన్ని ఎలా గ‌డ‌పాల‌నే ప్లానింగ్‌లో ప‌లువురు మునిగితేలుతుంటారు. అయితే ప‌నిలోనే సంతృప్తిని వెతుక్కునే వారు అరుదుగా క‌నిపిస్తారు. ఈ త‌ర‌హా వ్య‌క్తుల గురించి వింటే ప‌ద‌వీ విర‌మ‌ణ త‌ర్వాత కూడా ప‌నిచేయాల‌నే ఉత్సుక‌త ఉర‌క‌లెత్తుతుంది.

ఉద‌య్‌పూర్‌లోని ఓ స‌మాసాల విక్రేత స్ఫూర్తిదాయ‌క స్టోరీని ఆర్యాన్ష్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇంటి వ‌ద్ద విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన వ‌య‌సులో పెద్దాయ‌న ఎలా క‌ష్ట‌ప‌డుతున్న‌దీ ఈ పోస్ట్ వెల్ల‌డిస్తుంది. నేను ఉద‌య‌పూర్ కోర్టు స‌ర్కిల్ స‌మీపంలోని ట్రాఫిక్ సిగ్న‌ల్ ప‌క్కన కారు పార్క్ చేస్తుండ‌గా జోరు వాన‌లో అక్క‌డ ఓ పెద్దాయ‌న వేడివేడి స‌మోసా, పోహ అమ్మ‌డం చూశానని పోస్ట్‌కు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు.

It was raining heavily when I parked my car beside a traffic signal near court circle udaipur, where I saw an old uncle selling hot samosa and poha. I placed an order and curiously asked him why he didn’t take a rest today, considering his age. He told me something that… pic.twitter.com/CCIutZv23Z

— Aaraynsh (@aaraynsh) July 25, 2023