April 11, 2023 / 11:35 AM IST

జైపూర్: గ‌త బీజేపీ పాల‌న‌లో అవినీతి,అక్ర‌మాల‌కు పాల్ప‌డిన వారిపై చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని డిమాండ్ చేస్తూ రాజ‌స్థాన్ కాంగ్రెస్ నేత‌ స‌చిన్ పైలెట్(Sachin Pilot) ఇవాళ ఒక రోజు దీక్ష నిర్వ‌హిస్తున్నారు. ఆ దీక్ష‌పై కాంగ్రెస్ పార్టీ వార్నింగ్ జారీ చేసింది. ఇది పార్టీ వ్య‌తిరేక‌మ‌ని పేర్కొన్న‌ది. వ‌సుంధ‌రా రాజే ప్ర‌భుత్వ హ‌యాంలో అవినీతికి పాల్ప‌డిన వారిపై చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని గెహ్లాట్ ప్ర‌భుత్వంపై స‌చిన్ వ‌త్తిడి తెచ్చే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు.

#WATCH | Rajasthan Congress leader Sachin Pilot at Shaheed Samark in Jaipur begins his daylong fast calling for action on alleged corruption during the previous BJP government in the state pic.twitter.com/PeFLSRbYMq

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 11, 2023