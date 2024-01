Republic Day | రిపబ్లిక్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఢిల్లీలో విమానాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు

January 19, 2024 / 03:06 PM IST

Republic Day | గణతంత్ర దినోత్సవ (Republic Day) వేడుకల కోసం దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ముస్తాబవుతోంది. ఈ నెల 26వ తేదీన రిపబ్లిక్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విమానాల రాకపోకలపై పలు ఆంక్షలు విధించింది (Restrictions on flights).

రిపబ్లిక్‌ డే వేడుకల దృష్ట్యా ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ (Delhi airport)లో విమాన రాకపోకలపై ఆరు రోజుల పాటు ఆంక్షలు విధించింది. జనవరి 19 నుంచి 26వ తేదీ వరకూ ఉదయం 10.20 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకూ విమానాల టేకాఫ్‌, ల్యాండింగ్‌లను నిషేధించింది. ఈ మేరకు ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ శుక్రవారం వెల్లడించింది. మరోవైపు రిపబ్లిక్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నగరంలో పలు ఆంక్షలను కూడా విధించారు. 26వ తేదీన ఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్‌లో నిర్వహించే భారీ పరేడ్‌కు ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్‌ మెక్రాన్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే.

In view of Republic Day celebrations, no flights will arrive or depart from Delhi Airport between 10:20 am and 12:45 pm IST from January 19 to January 26, 2024: Delhi International Airport Limited

