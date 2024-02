February 12, 2024 / 06:06 PM IST

First Smartwatch : కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన ఓ పాత‌ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. 1982లో సీకో లాంఛ్ చేసిన తొలి స్మార్ట్‌వాచ్ వీడియోను ఆయ‌న షేర్ చేయ‌గా ఈ పోస్ట్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. చేతిలో ఇమిడే స్టోరేజ్ గాడ్జెట్‌గా ప‌నిచేసే సీకో యూసీ-2000 వాచ్‌కు సంబంధించిన ఓ టీవీ షో వీడియోను కేంద్ర మంత్రి షేర్ చేశారు. అవ‌స‌రానికి ఉద్దేశించిన టెక్నాల‌జీ కోసం అన్వేష‌ణ అంటూ ఎక్స్‌లో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ రాసుకొచ్చారు.

1982లో తొలి స్మార్ట్‌వాచ్ నుంచి నేటి టెక్ అద్భుతాల వ‌ర‌కూ సాంకేతిక విప్ల‌వ ప్ర‌స్ధానం రెట్రోటెక్ అని ఆయ‌న ప్ర‌స్తావించారు. ఇక సీకో తెలిపిన వివ‌రాల ప్ర‌కారం ఈ త‌ర‌హా స్మార్ట్‌వాచ్ అప్ప‌టికి ఇదే తొలి డివైజ్‌. ఈ వాచ్‌లో 2000 క్యారెక్ట‌ర్ల వ‌ర‌కూ మెమ‌రి ఉండ‌టంతో పాటు టెలిఫోన్ నెంబ‌ర్లు, చిరునామాలు స్టోర్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.

