July 27, 2023 / 12:41 PM IST

జైపూర్: రాజ‌స్థాన్ సీఎం అశోక్ గెహ్లాట్(CM Ashok Gehlot), ప్ర‌ధాని మోదీ మ‌ధ్య ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైరం కొన‌సాగుతోంది. రాజ‌స్థాన్‌లో ఇవాళ ప్ర‌ధాని మోదీ టూర్ చేస్తున్నారు. ఆయ‌న సికార్‌లో ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నారు. అయితే ఆ కార్య‌క్ర‌మానికి సీఎం గెహ్లాట్ వెళ్ల‌డం లేదు. త‌న ప్ర‌సంగాన్ని తొల‌గించ‌డం వ‌ల్లే ఆ కార్య‌క్ర‌మానికి వెళ్ల‌డం లేద‌ని సీఎం గెహ్లాట్ ట్వీట్ చేశారు. ప్ర‌ధాని మోదీకి కేవ‌లం ట్విట్ట‌ర్‌లోనే వెల్క‌మ్ చెబుతున్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. త‌న‌కు కేటాయించిన మూడు నిమిషాల ప్ర‌సంగాన్ని తొల‌గించినందు వ‌ల్లే ఆ కార్య‌క్ర‌మానికి రాలేక‌పోతున్న‌ట్లు గెహ్లాట్ తెలిపారు.

ఆ ఆరోప‌ణ‌ల‌పై ప్ర‌ధానమంత్రి కార్యాల‌యం స్పందించింది. ప్ర‌ధాని కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొనేందుకు గెహ్లాట్‌ను ఆహ్వానించామ‌ని, ప్రోటోకాల్ ప్ర‌కారం ఆయ‌న‌కు స్పీచ్ కూడా కేటాయించామ‌ని, కానీ సీఎం హాజ‌రుకావడం లేద‌ని సీఎంవోనే పేర్కొన్న‌ట్లు ప్ర‌ధాన‌మంత్రి కార్యాల‌యం ఓ ట్వీట్‌లో తెలిపింది. అభివృద్ధి ప‌నుల‌కు చెందిన శిలాఫ‌ల‌కంపై సీఎం పేరు ఉన్న‌ట్లు కూడా పీఎంవో వెల్ల‌డించింది.

Shri @ashokgehlot51 Ji,

In accordance with protocol, you have been duly invited and your speech was also slotted. But, your office said you will not be able to join.

During PM @narendramodi’s previous visits as well you have always been invited and you have also graced those… https://t.co/BHQkHCHJzQ

— PMO India (@PMOIndia) July 27, 2023