అసోంలో వరదల బీభత్సం.. విరిగిపడిన కొండచరియలు

May 15, 2022 / 10:48 AM IST

భువనేశ్వర్‌: అసోంలో వరదలు బీభత్సం సృస్టిస్తున్నాయి. శనివారం సాయంత్రం కుంభవృష్టి కురువడంతో రాష్ట్రంలోని ఆరు జిల్లాల్లో వరదలు పోటెత్తాయి. దీంతో 94 గ్రామాలు నీటమునగగా, 24,681 మంది వరదల్లో చిక్కుకున్నారు. దిమా హసావ్‌ జిల్లాలోని 12 గ్రామాల్లో కొంచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వరదల ధాటికి హాఫ్లాంగ్‌ ప్రాంతంలో ముగ్గురు మృతిచెందగా, 80 ఇండ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఒక్కసారిగా వరద పోటెత్తడంతో రోడ్డు కొట్టుకుపోయాయి.

#WATCH Torrential rains washed away a portion of a road in the Haflong area in Assam's Dima Hasao district pic.twitter.com/SLZdo1O07B

భారీ వర్షానికి హాజయ్‌ జిల్లాలో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రాష్ట్రంలోని కాచర్‌, ధెమాజి, హొజాయ్‌, కర్బి అంగ్లాంగ్‌ వెస్ట్‌, నాగౌన్‌, కంరూప్‌ (మెట్రో) జిల్లాల్లో వరదలు పోటెత్తాయని డిజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అధికారులు వెల్లడించారు.

Assam | Incessant rains triggered landslides in several parts of the Dima Hasao district yesterday

Landslides reported so far from 12 villages in Dima Hasao district. Around 80 houses are severely affected, 3 people dead in Haflong area: Assam State Disaster Management Authority pic.twitter.com/KgXnMUJmA2

— ANI (@ANI) May 15, 2022