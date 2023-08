August 21, 2023 / 04:45 PM IST

ల‌డాఖ్‌: కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ(Rahul Gandhi).. ల‌డాఖ్‌లో ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. అయితే ఆయ‌న అక్క‌డ బైక్ ర్యాలీ చేస్తున్నాడు. ఓ టూరిస్టు త‌ర‌హాలో.. ల‌డాఖ్‌లోని ఖ‌ర్దుంగ్ లా పాస్ వ‌ద్ద ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ బైక్ రైడ్ చేశారు. ఖ‌ర్దుంగ్ లా పాస్ వ‌ద్ద స్థానికులు, పోలీసుల‌తో రాహుల్ ఫోటోలు దిగారు. పాన్‌గాంగ్ స‌ర‌స్సు వ‌ద్ద‌కు రాహుల్ బైక్‌పై వెళ్తున్నారు. మ‌న భూభాగాన్ని చైనా లాగేసుకుంద‌ని, కానీ ప్ర‌ధాని మోదీ మాత్రం ఆ విష‌యంలో అబ్ధం చెబుతున్న‌ట్లు రాహుల్ ఆరోపించారు. ప్ర‌త్యేక హోదా ద్వారా కూడా స్థానిక ప్ర‌జ‌లు సంతోషంగా లేర‌ని ఆయ‌న అన్నారు.

Rahul Gandhi’s bike ride Yatra on the roads of Ladakh. 🔥 pic.twitter.com/zWpez61qTY

— Shantanu (@shaandelhite) August 21, 2023