June 20, 2022 / 01:00 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నేష‌న‌ల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఇవాళ కూడా రాహుల్ గాంధీని విచారిస్తున్నారు. అయితే ఢిల్లీలోని ఈడీ ఆఫీసుకు రాహుల్ వెళ్లిన స‌మ‌యంలో సోద‌రి ప్రియాంకా కూడా వెళ్లారు. రాహుల్‌ను ఆఫీసులో దించి ఆ త‌ర్వాత నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న జ‌రుగుతున్న జంత‌ర్ మంత‌ర్ వ‌ద్ద‌కు వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో ఓ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఈడీ ఆఫీసు వ‌ద్ద రాహుల్‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతున్న ఓ నిర‌స‌న‌కారుడిని పోలీసులు లాక్కెళ్ల‌డాన్ని గ‌మనించిన ప్రియాంకా ఆ వ్య‌క్తిని పిలిచి త‌న కారులో లిఫ్ట్ ఇచ్చారు. జంత‌ర్ మంత‌ర్ వ‌ద్ద నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న వ‌ద్ద‌కు ఆ వ్య‌క్తిని తీసుకెళ్లారు.

#WATCH | Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra takes Rahul Gandhi's supporter in her car as she headed towards Jantar Mantar where her party is protesting over ED probe against Rahul in the National Herald case pic.twitter.com/K1lZS5Rift

— ANI (@ANI) June 20, 2022