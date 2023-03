March 21, 2023 / 05:49 PM IST

చండీఘ‌డ్‌: ఖ‌లిస్తానీ నేత అమృత్‌పాల్ సింగ్(Amritpal Singh) కోసం నాలుగు రోజుల నుంచి పంజాబ్ పోలీసులు వేటాడుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. బ్రీజా కారులో ఆయ‌న ఓ టోల్‌ప్లాజా నుంచి త‌ప్పించుకున్న‌ట్లు కొన్ని వీడియోలు లీక‌య్యాయి. దీనిపై ఐజీ సుఖ్‌చైన్ సింగ్(IG Sukhchain Sing Gill) గిల్ స్పందించారు. అమృత్‌పాల్ సింగ్ పారిపోయిన కారును సీజ్ చేసిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. న‌లుగురు వ్య‌క్తులు అత‌నికి స‌హ‌క‌రించిన‌ట్లు పోలీసులు వెల్ల‌డించారు. ఆ న‌లుగురిపై ఆర్మ్స్ యాక్ట్‌(Arms Act)ను ఇన్వోక్ చేసిన‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. కారులో నుంచి పారిపోయిన అమృత్‌పాల్‌.. జ‌లంధ‌ర్ జిల్లాలోని నాన్‌గ‌ల్ అంబియ‌న్ గ్రామంలో ఉన్న గురుద్వారాను విజిట్ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. అక్క‌డ అత‌ను దుస్తులు మార్చుకుని పారిపోయిన‌ట్లు గుర్తిస్తున్నారు. అమృత్‌పాల్ సింగ్‌పై నేష‌న‌ల్ సెక్యూర్టీ యాక్టు(NSA) కింద కేసు బుక్ చేసిన‌ట్లు ఐజీ తెలిపారు. మార్చి 18వ తేదీన నాన్ బెయిల‌బుల్ వారెంట్ కూడా జారీ చేసిన‌ట్లు చెప్పారు. అమృత్‌పాల్ సింగ్‌కు చెందిన ర‌క‌ర‌కాల ఫోటోల‌ను పోలీసులు రిలీజ్ చేశారు. అమృత్‌పాల్‌ను అరెస్టు చేసిన వెంట‌నే ఆ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు ఐజీ సుఖ్‌చైన్ తెలిపారు.

Punjab Police releases a few pictures of 'Waris Punjab De' chief Amritpal Singh.

"There are several pictures of Amritpal Singh in different attires. We are releasing all of these pictures. I request you display them so that people can help us to arrest him in this case," says… https://t.co/ZGh5aOs5jq pic.twitter.com/wh7gNb4BUA

— ANI (@ANI) March 21, 2023