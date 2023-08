August 30, 2023 / 01:29 PM IST

బెంగుళూరు: చంద్రుడి ఉప‌రిత‌లంపై దిగిన విక్ర‌మ్ ల్యాండ‌ర్(Vikram Lander) ఫోటోను రోవ‌ర్ ప్ర‌జ్ఞాన్ తీసింది. ఇవాళ ఉద‌యం తీసిన ఆ ఫోటోను ఇస్రో త‌న ట్వీట్‌లో పోస్టు చేసింది. రోవ‌ర్ ప్ర‌జ్ఞాన్‌(Pragyan Rover)కు ఉన్న నావిగేష‌న్ కెమెరా ఆ ఫోటోను క్లిక్ అనిపించింది. స్మైల్ ప్లీజ్ అని ఇస్రో త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్న‌ది. చంద్ర‌యాన్‌-3(Chandrayaan-3) మిష‌న్ కోసం లాబ‌రేట‌రీ ఫ‌ర్ ఎల‌క్ట్రో-ఆప్టిక్స్‌-సిస్ట‌మ్స్‌(ఎల్ఈఓఎస్‌) సంస్థ నావిగేష‌న్ కెమ‌రాల‌ను రూపొందించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే చంద్రుడిపై స‌ల్ఫ‌ర్‌తో పాటు ఆక్సిజ‌న్ ఆన‌వాళ్లు ఉన్న‌ట్లు మంగ‌ళ‌వారం రోవ‌ర్ గుర్తించిన విష‌యం తెలిసిందే.

Chandrayaan-3 Mission:

Smile, please📸!

Pragyan Rover clicked an image of Vikram Lander this morning.

The image was taken by the Navigation Camera onboard the Rover (NavCam).

NavCams for the Chandrayaan-3 Mission are developed by the Laboratory for Electro-Optics Systems… pic.twitter.com/ESQwQVaxhk

— ISRO (@isro) August 30, 2023