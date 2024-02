February 7, 2024 / 04:25 PM IST

ముంబై: మహరాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్సీపీ) ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద శరద్‌ పవార్‌కు మద్దతుగా భారీగా బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేశారు. (Sharad Pawar Posters ) ఎన్నికల గుర్తు మీదైనప్పటికీ ‘బాప్‌ (శరద్‌ పవార్‌) హమారా’ అంటూ అజిత్‌ పవార్‌ వర్గాన్ని విమర్శించారు. ఈ భారీ పోస్టర్లకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. ఎన్సీపీలో తిరుగుబాటు చేసి బీజేపీ, షిండే ప్రభుత్వంలో చేరిన అజిత్‌ పవార్‌ వర్గానికి అనుకూలంగా ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) మంగళవారం తీర్పు ఇచ్చింది. అజిత్‌ పవార్‌ వర్గమే అసలైన ఎన్సీపీ అని ప్రకటించింది. ఎన్సీపీ గడియారం గుర్తు అజిత్‌ పవార్‌ వర్గానికి చెందుతుందని పేర్కొంది.

కాగా, ఈ నెలాఖరులో రాజ్యసభ ఎన్నికలతోపాటు త్వరలో లోక్‌సభ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. దీంతో కొత్త పార్టీ పేరు, ఎన్నికల గుర్తును ఎంచుకోవాలని శరద్‌ పవార్‌ వర్గాన్ని ఈసీ కోరింది. బుధవారం సాయంత్రం 3 గంటలలోగా మూడు ప్రతిపాదనలు పంపాలని సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఉదయించే సూర్యుడు’ గుర్తును శరద్‌ పవార్‌ ఎంచుకోవచ్చని తెలుస్తున్నది. అలాగే అజిత్‌ వర్గానికే ఎన్సీపీ చెందుతుందన్న ఈసీ నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో సవాల్‌ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

#WATCH | Maharashtra: Posters of Sharad Pawar, Supriya Sule and Rohit Pawar put up outside the NCP office in Mumbai.

EC ruled in favour of the faction led by Ajit Pawar in connection with dispute in the NCP. ECI provided a one-time option to claim a name for its new political… pic.twitter.com/sCqrB6UzcP

— ANI (@ANI) February 7, 2024