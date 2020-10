కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ రాజ‌ధాని కోల్‌క‌తాలో చ‌లో న‌బ‌న్నా పేరిట బీజేపీ చేప‌ట్టిన నిర‌స‌న‌లు ఘ‌ర్ష‌ణ‌లకు దారితీశాయి. హేస్టింగ్ నుంచి న‌బ‌న్నాలోని సెక్ర‌టేరియ‌ట్‌కు బ‌య‌లుదేరిన బీజేపీ నేత‌లు, కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా రెండు వ‌ర్గాల మ‌ధ్య ఘ‌ర్ష‌ణ చోటుచేసుకుంది. ఇంత‌లో నిర‌స‌న‌కారులు పోలీసుల‌పైకి రాళ్లు విస‌ర‌డంతో.. పోలీసులు లాఠీచార్జి చేశారు. వారిపై వాట‌ర్ క్యాన‌న్‌లు ప్ర‌యోగించారు. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



West Bengal: Police use water cannon & lathi-charge to disperse BJP workers during a protest at Hastings in Kolkata.



BJP has launched a state-wide 'Nabanna Chalo' agitation march today to protest against the alleged killing of its party workers. pic.twitter.com/T2om4xUxlq