October 20, 2023 / 01:19 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ-ఘ‌జియాబాద్‌-మీర‌ట్‌ మ‌ధ్య రీజిన‌ల్ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్ట‌మ్‌(ఆర్ఆర్‌టీఎస్) కారిడార్‌ను ఇవాళ ప్ర‌ధాని మోదీ ప్రారంభించారు. 17 కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న ఆ కారిడార్‌ను ప్ర‌జ‌ల కోసం ఈనెల 21వ తేదీన అందుబాటులోకి వ‌స్తుంది. ర్యాపిడ్ఎక్స్ ట్రైన్‌ను న‌మో భార‌త్(Namo Bharat) అని రైలుగా కూడా పిలుస్తున్నారు. స‌హిబాబాద్ నుంచి దుహాయి డిపో మ‌ధ్య రైలును న‌డిపారు. ఆ రైలులో ప్ర‌ధాని మోదీ ప‌ర్య‌టించారు. స్కూల్ పిల్ల‌లు, సిబ్బందితో ఆయ‌న రైలులో ముచ్చ‌టించారు. ఢిల్లీ-మీర‌ట్ కారిడార్ మొత్తం 2025 నాటికి పూర్తి కానున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with school children and crew of RapidX train – ‘NaMo Bharat’ – connecting Sahibabad to Duhai Depot, onboard the train.

He inaugurated the priority section of Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor and flagged off NaMo Bharat at… pic.twitter.com/o6GQp7wMav

— ANI (@ANI) October 20, 2023