ఢిల్లీ : ఖ‌తార్ జాతీయ దినోత్స‌వం డిసెంబ‌ర్ 18. ఈ సంద‌ర్భాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని ఖ‌తార్‌ అధినేత త‌మిమ్ బిన్ హ‌మీద్‌కు ప్ర‌ధాన‌మంత్రి న‌రేంద్ర‌మోదీ ఫోన్ కాల్ చేసి శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ప్ర‌ధాని స్పందిస్తూ.. మంచి స్నేహితుడితో చాలా ఆహ్లాదకరమైన సంభాషణ జరిగిందన్నారు. ఖ‌తార్ భార‌త‌దేశ ఇంధ‌న భ‌ద్ర‌త‌కు కీల‌క స్తంభం అన్నారు. అదేవిధంగా విదేశీ ప్ర‌త్య‌క్ష పెట్టుబడుల్లోనూ ఖ‌తార్ కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. ఇరుదేశాలు అన్ని రంగాల్లో మ‌రింత‌గా స‌హ‌క‌రించుకోవాల‌ని నిర్ణ‌యించిన‌ట్లు ప్ర‌ధాని వెల్ల‌డించారు.



Had a very pleasant conversation with my good friend @TamimBinHamad. Conveyed greetings for Qatar's forthcoming National Day. Qatar is a vital pillar of India's energy security and a valued source of FDI. We agreed to deepen our cooperation in all areas.