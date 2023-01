January 18, 2023 / 06:47 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండిగో విమానంలో ప్రయాణించిన బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య, సీటు పక్కన ఉన్న అత్యవసర ద్వారాన్ని తెరిచారు. కాగా పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ఆయనను వెనకేసుకొచ్చారు. జరిగిన పొరపాటుకు ఆయన క్షమాపణ చెప్పారని బుధవారం వెల్లడించారు. అయితే ఈ సంఘటన జరిగిన నెల రోజుల తర్వాత ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో ప్రతిపక్షాలు మండిపడ్డాయి. డిసెంబర్‌ 10న ఒక ప్రయాణికుడు ఇండిగో విమానంలో చెన్నై నుంచి తిరుచిరాపల్లికి ప్రయాణించినట్లు ఆ సంస్థ తెలిపింది. చెన్నై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ప్రయాణికులు విమానం ఎక్కుతున్న సమయంలో ఆ ప్రయాణికుడు పొరపాటున ఎమర్జెన్సీ డోర్‌ను తెరిచినట్లు చెప్పింది. ఈ సంఘటన వల్ల పూర్తి సాంకేతిక తనిఖీ తర్వాత ఆ విమానం రెండు గంటలు ఆలస్యంగా గమ్యస్థానానికి బయలుదేరినట్లు ఇండిగో సంస్థ మంగళవారం వెల్లడించింది. అయితే ఆ ప్రయాణికుడి పేరును బయటపెట్టలేదు.

కాగా, విమానంలోని అత్యవసర డోర్‌ను తెరిచిన ప్రయాణికుడు దక్షిణ బెంగళూరు బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య అంటూ విపక్షాలు మండిపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో విమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా బుధవారం ఆయన పేరును వెల్లడించారు. గత నెలలో ఇండిగో విమానంలోని సీటు పక్కగా ఉన్న ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్‌ను పొరపాటున ఆయన తెరిచారని, దానికి క్షమాపణలు కూడా చెప్పారని మీడియాతో అన్నారు. ఆయన జాగ్రత్తగా ఉండకపోవడం వల్లనే ఇలా జరిగిందంటూ బీజేపీ ఎంపీ సూర్యను వెనకేసుకొచ్చారు.

మరోవైపు ఈ సంఘటన జరిగిన నెల రోజుల తర్వాత ఆ ప్రయాణికుడు ఎవరన్నదని కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా వెల్లడించడం, పొరపాటు వల్ల జరిగిన దానికి ఆయన క్షమాపణలు చెప్పారంటూ సమర్థించడంపై కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ నేతలు విమర్శించారు. నిర్లక్ష్యంగా అత్యవసర ద్వారం తెరిచి ఇతర విమాన ప్రయాణికులను ప్రమాదంలో పడేసిన బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్యపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా కేవలం క్షమాపణలతో వదిలివేయడంపై మండిపడ్డారు. ఆయన అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి?, విమానానికి, అందులోని ప్రయాణికులకు ప్రమాదం కలిగించడమా? అని ప్రశ్నించారు.

It's important to look at the facts. The door was opened by him by mistake when the flight was on the ground and after all checks, the flight was allowed to take off. He also apologised for the mistake: Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia https://t.co/CWQufXixOk pic.twitter.com/2qkxzcsYiy

— ANI (@ANI) January 18, 2023