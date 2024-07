July 18, 2024 / 12:06 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ప్రైవేటు కంపెనీ ఉద్యోగాల్లో స్థానికులకే వంద శాతం కోటా ఇవ్వాల‌ని క‌ర్నాట‌క స‌ర్కార్ తాజాగా ఓ బిల్లును రూపొందించింది. దానిపై వ్యాపార‌వేత్త‌ల్లో విమ‌ర్శ‌లు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి. క‌ర్నాట‌క స‌ర్కార్ తీసుకురాబోతున్న కోటా బిల్లును ఫోన్‌పే సీఈవో( PhonePe CEO), వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు స‌మీర్ నిగ‌మ్ త‌ప్పుప‌ట్టారు. ఆయ‌న త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో స్పందించారు. దేశ‌వ్యాప్తంగా త‌మ కంపెనీ సుమారు 25 వేల మందికి ఉద్యోగాలు క‌ల్పించింద‌ని, అయితే త‌మ పేరెంట్స్ వేర్వురు న‌గ‌రాల్లో జీవించార‌ని, మ‌రి ఇలాంటి బిల్లుతో త‌న‌కు న్యాయం జ‌ర‌గ‌ద‌ని ఫోన్‌పే సీఈవో స‌మీర్ నిగ‌మ్ తెలిపారు.

త‌న వ‌య‌సు 46 ఏళ్లు అని, ఒక రాష్ట్రంలో 15 ఏళ్ల క‌న్నా ఎక్కువ‌గా జీవించ‌లేద‌ని స‌మీర్ నిగ‌మ్ తెలిపారు. నాన్న ఇండియ‌న్ నేవీలో చేశార‌ని, పోస్టింగ్ రీత్యా దేశం మొత్తం తిరిగార‌ని, ఇప్పుడు ఆయ‌న పిల్ల‌ల‌కు క‌ర్నాట‌క‌లో జాబ్స్ రావ‌ని స‌మీర్ త‌న ట్వీట్‌లో వెల్ల‌డించారు. కొత్త‌గా తాను కంపెనీలు స్టార్ట్ చేశాన‌ని, దేశ‌మంతా 25వేల ఉద్యోగాలు క‌ల్పించాన‌ని, కానీ నా పిల్ల‌ల‌కు మాత్రం స్వంత న‌గ‌రంలో ఉద్యోగాలు రావని ఆయ‌న అన్నారు.

I am 46 years old. Never lived in a state for 15+ yrs

My father worked in the Indian Navy. Got posted all over the country. His kids don’t deserve jobs in Karnataka?

I build companies. Have created 25000+ jobs across India! My kids dont deserve jobs in their home city?

Shame.

