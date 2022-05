May 23, 2022 / 09:33 PM IST

ఆక‌స్మిక వ‌ర‌ద‌ల నుంచి త‌ప్పించుకునేందుకు అంత‌రించిపోయే ద‌శ‌లో ఉన్న ఓ సంగై జింక గ్రామానికి వ‌చ్చింది. వ‌ణుకుతూ ప్రాణ‌భ‌యంతో బిక్కుబిక్కుమంటున్న జింక‌ను చూసి గ్రామ‌స్తులు చ‌లించిపోయారు. దానికి స‌ప‌ర్య‌లు చేసి, ప్రాణాలు కాపాడారు. హృద‌యాన్ని క‌దిలించే ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

మ‌ణిపూర్ రాష్ట్రంలోని మ‌ణిపురి గ్రామానికి అంతరించిపోతున్న సంగై జింక వ‌చ్చింది. జింక బాగా అలసిపోయింది. ప్రాణ‌భ‌యంతో ఉంది. దీన్ని చూసిన గ్రామ‌స్తులు దాన్ని చేర‌దీశారు. ఒక వ్యక్తి దాని తల, శరీరాన్ని తడుముతున్నాడు. దానికి చికిత్స చేశారు. అనంత‌రం అటవీశాఖ అధికారులు దాన్ని సమీపంలోని అడవుల్లోకి విడిచిపెట్టారు. ఈ వీడియోను అటవీ, పర్యావరణం, వాతావరణ మార్పుల రాష్ట్ర మంత్రి తొంగమ్ బిశ్వజిత్ సింగ్ ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేశారు.

#Sangai deer, an endangered species of Manipur ran away to a village from his habitat in order to escape from flash floods in the forest areas.

Making a wise decision, the villagers safely captured him and alerted the Forest Department.@narendramodi @byadavbjp pic.twitter.com/gfvqDPaYUg

— Th.Biswajit Singh (@BiswajitThongam) May 22, 2022