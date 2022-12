Vijay Shekhar Sharma | అలా చేస్తే ట్విట్టర్‌ బ్లూటిక్‌ కోసం $8 కాదు 80డాలర్లైనా చెల్లిస్తాం: పేటీఎం సీఈవో

December 1, 2022 / 01:47 PM IST

Vijay Shekhar Sharma | ట్విట్టర్‌లో నకిలీ ఖాతాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తే బ్లూటిక్‌ కోసం నెలకు 8 డాలర్లు కాదు 80డాలర్లు అయినా చెల్లిస్తామని పేటీఎం చీఫ్‌ విజయ్‌ శేఖర్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ట్విట్టర్‌లో ఫేక్‌ అకౌంట్ల కారణంగా తమ సంస్థ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందిని ట్వీట్‌కు జతచేశారు.

పేటీఎం కస్టమర్ కేర్, పేటీఎం కేర్‌కు సంబంధించిన ట్విట్టర్‌ అకౌంట్లను రీట్వీట్‌ చేసిన విజయ్‌ శేఖర్‌.. ఇలాంటి నకిలీ ఖాతాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తే నెలనెలా చెల్లించే ఫీజు విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదన్నారు. ‘డియర్‌ ఎలాన్‌ మస్క్‌.. ఇలాంటి నకిలీ ఖాతాలను ఎప్పటికప్పుడు ఏరివేసే సమర్థవంతమైన వ్యవస్థను తీసుకురావాలి. అలా చేస్తే ట్విట్టర్ బ్లూ టిక్ ఫీజు కోసం 80డాలర్లు అయినా చెల్లించేందుకు సిద్ధం’ అని విజయ్‌ శేఖర్‌ పేర్కొన్నారు.

ట్విట్టర్‌లో నకిలీలను తొలగించేందుకు, సెలబ్రిటీల ఖాతాలకు అధికారిక గుర్తింపునిచ్చేందుకు కంపెనీ ఆయా ఖాతాలకు బ్లూ టిక్ బ్యాడ్జిని అందిస్తోంది. ఇందుకోసం యూజర్లు నెలనెలా నాలుగు డాలర్లు ఫీజు రూపంలో చెల్లిస్తున్నారు. అయితే ట్విట్టర్‌ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మస్క్ ఈ ఫీజును రెట్టింపు చేశారు. నెలనెలా 8 డాలర్లు చెల్లించాలని తేల్చిచెప్పారు.

Dear Customer,

"We regret the inconvenience you have . Request you to share your contact number via DM and we shall get in touch with you at the AIRTEL customer support Calling four Kirti Sharma secondary number 8144967361 .thanks you https://t.co/U9g84e8xuO

— PAYTM CUSTOMER CARE (@KritiSh65439316) November 29, 2022