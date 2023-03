March 27, 2023 / 05:58 PM IST

ఇస్లామాబాద్ : గ్లోబ‌ల్ సూప‌ర్‌స్టార్‌గా పేరొందిన షారుఖ్ ఖాన్ (Shah Rukh Khan) దేశ‌విదేశాల్లో ఫ్యాన్ బేస్ క‌లిగిఉన్నారు. బెలూచిస్తాన్‌లోని బీచ్‌లో పాకిస్తానీ ఆర్టిస్టులు కింగ్ ఖాన్ సైక‌త శిల్పాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పాకిస్తానీ ఆర్టిస్టుల బృందం బీచ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన షారుక్ సైక‌త శిల్పం నెటిజ‌న్ల‌ను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

ర‌షిది ఆర్టిస్ట్స్ గ‌ద్దానీ గ్రూపున‌కు చెందిన స‌మీర్ షౌక‌త్ ఈ వైర‌ల్ పోస్ట్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రాం, ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేయ‌గా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. బెలూచిస్తాన్‌లోని గ‌డాని బీచ్‌లో షారుక్ సైక‌త శిల్పం స్ట‌న్నింగ్ డ్రోన్ షాట్ ఫొటో ప‌లువురిని ఆక‌ట్టుకుంటోంది. షారుక్ ఖాన్ బిగ్గెస్ట్ స్కెచ్‌ను మా బృందంతో క‌లిసి ఏర్పాటు చేశాన‌ని పోస్ట్‌కు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

Beach sand portrait of @iamsrk was made & gifted by me @sameershoukat47 and my team Rashidi Artists Gaddani #Pathaan #SRK𓃵 #sameershoukat #rashidiartistsgaddani #Balochistan pic.twitter.com/vibjlT2B2H

— Sameer Shoukat (@sameershoukat47) March 23, 2023