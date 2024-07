Watch: పెళ్లి విందులో చేపల కూర లేదని.. వధువు కుటుంబాన్ని కొట్టిన వరుడు, అతడి బంధువులు

July 15, 2024 / 04:03 PM IST

లక్నో: పెళ్లి విందులో చేపల కూర లేకపోవడంపై వరుడు ఆగ్రహించాడు. (no fish on menu) ఈ నేపథ్యంలో తన బంధువులతో కలిసి వధువు కుటుంబాన్ని కొట్టాడు. ఈ ఘర్షణలో ఆరుగురు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని డియోరియా జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 11న వరుడు అభిషేక్ శర్మ తన కుటుంబం, బంధువులతో కలిసి పెళ్లి ఊరేగింపుగా ఆనంద్‌ నగర్‌ గ్రామానికి చేరుకున్నాడు. వధువు సుష్మ, అతడు పెళ్లి దండలు మార్చుకున్న తర్వాత వరుడి తరుఫు వారు విందు ఏర్పాటు చేసిన చోటుకు వెళ్లారు.

కాగా, పనీర్, పలావ్‌తోపాటు వివిధ కూరలతో శాఖాహార వంటకాలు మాత్రమే ఉండటాన్ని వరుడు, అతడి బంధువులు గమనించారు. మాంసాహారం వంటలు లేవని తెలియడంతో ఆగ్రహించారు. చేపల కూర ఎందుకు లేదని ప్రశ్నించిన వరుడు అభిషేక్ శర్మ వధువు చెంపపై కొట్టాడు. తన బంధువులతో కలిసి వధువు తరఫు వారిపై దాడి చేశాడు. దీంతో ఇరువర్గాల వారు విచక్షణారహితంగా ఒకరినొకరు కొట్టుకున్నారు. ఈ ఘర్షణలో ఆరుగురు గాయపడ్డారు.

మరోవైపు ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. పరిస్థితిని అదుపు చేశారు. వరుడు అభిషేక్ శర్మతోపాటు అతడి కుటుంబ సభ్యులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Groom, relatives thrash bride's family over no fish on menu in UP, 6 injured

"After the vermala (exchange of wedding garlands), the groom asked what food was prepared, to which the girl replied that simple food was made. At this, the groom said, "Why isn't there fish?" and… pic.twitter.com/z72veLac9K

— The NewsWale (@TheNewswale) July 15, 2024