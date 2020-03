న్యూఢిల్లీ : కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టే చర్యల్లో భాగంగా దేశ వ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ విధించిన విషయం విదితమే. ఢిల్లీలో మాత్రం ప్రజలు లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, స్వీయ నియంత్రణ పాటించకుండా రోడ్లపైకి వచ్చారు. లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి రోడ్లపైకి వచ్చిన 5,103 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు. సెక్షన్‌ 188 కింద 183 కేసులు, సెక్షన్‌ 65 కింద 5,103 మంది అరెస్టు, సెక్షన్‌ 66 కింద 956 వాహనాలను సీజ్‌ చేశారు పోలీసులు.



ఇక ఢిల్లీలో నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ అనిల్‌ బైజాల్‌, సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కలిసి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. లాక్‌డౌన్‌ అమలుపై సమీక్షించారు. ప్రజలను ఇండ్ల నుంచి బయటకు రాకుండా గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు.



Delhi CM Arvind Kejriwal and Delhi Lt Governor Anil Baijal to hold a meeting over Coronavirus today. Following the meeting, Delhi CM and Delhi LG to address a joint press briefing. (file pic) pic.twitter.com/rLmgb0zWuT