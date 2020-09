న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం ఏక‌ప‌క్షంగా వ‌్య‌వ‌సాయ బిల్లులకు పార్ల‌మెంటు ఆమోద‌ముద్ర వేయించుకోవ‌డంపై ప్ర‌తిప‌క్ష పార్టీలు మండిప‌డుతున్నాయి. ఈ మేర‌కు బుధ‌వారం కూడా విప‌క్ష పార్టీల స‌భ్యులంతా క‌లిసి పార్ల‌మెంటు ఆవ‌ర‌ణ‌లో నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేప‌ట్టారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సేవ్ ఫార్మ‌ర్స్‌, సేవ్ వ‌ర్క‌ర్స్‌, సేవ్ డెమోక్ర‌సీ పేరుతో ఉన్న ప్ల‌కార్డుల‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. టీఆర్ఎస్‌, కాంగ్రెస్, తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్, ఎన్సీపీ త‌దిత‌ర పార్టీల నేత‌లు ఈ నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో పాల్గొన్న‌వారిలో టీఆర్ఎస్ స‌భ్యుడు కే కేశ‌వ‌రావు, కాంగ్రెస్ సీనియ‌ర్‌ స‌భ్యుడు గులాంన‌బీ ఆజాద్‌, తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ డెరెక్ ఓబ్రియెన్‌, ఎన్‌సీపీ ఎంపీ ప్ర‌ఫుల్ పటేల్ ఉన్నారు.



Opposition parties stage joint protest in Parliament premises over farm bills. Placards of 'Save Farmers' and 'Save Farmers, Save Workers, Save Democracy' seen.



Congress' Ghulam Nabi Azad, TMC's Derek O'Brien, and NCP's Praful Patel present, among others. pic.twitter.com/aRufnzHfy8