March 27, 2023 / 12:03 PM IST

న్యూఢిల్లీ: రాహుల్ గాంధీపై అన‌ర్హ‌త వేటు విధించ‌డాన్ని నిర‌సిస్తూ.. ఇవాళ విప‌క్ష పార్టీల‌(Opposition MPs)కు చెందిన ఎంపీలు న‌ల్ల దుస్తులు(black dress) ధ‌రించి నిర‌స‌న(protests) ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేప‌ట్టారు. పార్ల‌మెంట్ ఉభ‌య‌స‌భ‌ల్లోనూ విప‌క్ష ఎంపీలు ప్ల‌కార్డుల‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. లోక్‌స‌భ‌లో కొంద‌రు ఎంపీలు స్పీక‌ర్ ఓం బిర్లా చైర్‌ను ముట్ట‌డించారు. స్పీక‌ర్ చైర్‌పై పేపర్లు చించి విసిరేశారు. ప్ల‌కార్డుల‌(placards)ను కూడా విసిరేశారు. అయితే ఆందోళ‌న‌ల మ‌ధ్య‌లోనే స్పీక‌ర్ బిర్లా(speaker birla) స‌భ‌ను సాయంత్రం 4 గంట‌ల వ‌ర‌కు వాయిదా వేశారు. రాజ్య‌స‌భను 2 గంట‌ల వ‌ర‌కు వాయిదా వేశారు.

#WATCH | Delhi: Opposition MPs protest near Gandhi statue in Parliament, wearing black attire, over Adani Group issue.

Congress president-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge and UPA chairperson Sonia Gandhi also join the protest. pic.twitter.com/JSYM8luVQt

