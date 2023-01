Watch: ఎయిర్‌ ఇండియా విమానంలో.. మహిళకు ప్రపోజ్‌ చేసిన చేసిన వ్యక్తి

January 11, 2023 / 08:47 PM IST

ముంబై: ఎయిర్‌ ఇండియా విమానంలో ప్రయాణించిన మహిళకు ఒక వ్యక్తి పెళ్లి ప్రపోజ్‌ చేశాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నెల 2న ఒక మహిళ లండన్‌ నుంచి హైదరాబాద్‌ మీదుగా ముంబైకి ప్రయాణించింది. ఎయిర్‌ ఇండియా విమానంలో ఆమె ప్రయాణిస్తున్నట్లు ప్రియుడు తెలుసుకున్నాడు. తన ప్రేయసికి వినూత్నంగా పెళ్లి ప్రపోజ్‌ చేయాలని అతడు భావించాడు. తెలిసిన విమాన సిబ్బంది సహాయం కోరాడు. ముంబైకి ఆమె ప్రయాణించిన విమానంలోనే ఆ వ్యక్తి కూడా ప్రయాణించాడు. విమానం గాల్లో ఉండగా ఒక చార్ట్‌ పట్టుకుని మెల్లగా ప్రియురాలు కూర్చొన్న సీటు వద్దకు అతడు వచ్చాడు. ‘నేను ఎప్పటికీ నీతో నడవాలనుకుంటున్నాను. నువ్వు కూడా నాతో కలిసి నడుస్తావా?’ రాసి ఉన్న ఆ చార్ట్‌ను ఆమెకు చూపించాడు.

కాగా, ఇది చూసిన ఆ మహిళ ఆశ్చర్యపోయింది. తన సీటు నుంచి లేచి అతడి వద్దకు వెళ్లింది. దీంతో ఆ వ్యక్తి మోకాలిపై కూర్చొని వెంట తెచ్చిన బాక్స్‌ నుంచి వెడ్డింగ్‌ రింగ్‌ తీసి పెళ్లి ప్రపోజ్‌ చేశాడు. ఆమె కూడా ఆనందంతో అతడ్ని హత్తుకున్నది. విమానంలోని కొందరు ప్రయాణికులు చప్పట్లతో ఈ జంటను అభినందించారు.

మరోవైపు ఈ ప్రపోజ్‌ సందర్భంగా విమాన ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదురుకాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు ఎయిర్‌ ఇండియా సిబ్బంది ఒకరు తెలిపారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా అది వైరల్‌ అయ్యింది. అయితే ఎయిర్‌ ఇండియా విమానాల్లో ఇటీవల మూత్ర విసర్జన సంఘటనలు చోటుచేసుకున్న తరుణంలో ఈ వీడియో క్లిప్‌ వెలుగు చూడటం విశేషం.

