no vote-no work | ఓటేస్తేనే మీకు పనులు చేస్తా.. ముస్లింలకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే బెదిరింపు

December 12, 2022 / 07:33 PM IST

no vote-no work | ఓటేస్తేనే మీకు పనులు చేసి పెడతా అని బీజేపీకి చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే ముస్లింలను బెదిరించాడు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో సదరు ఎమ్మెల్యే గొంతు మాత్రమే వినిపిస్తున్నది. ఓటేయడం లేదు కాబట్టే మీకు పనులు చేయడం లేదని ఇంత పచ్చిగా చెప్తుండటం పట్ల ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ ఎమ్మెల్యే ఇలా మాట్లాడినా సదరు పార్టీ నేతలు ఒక్కరు కూడా ఖండించకపోవడం విశేషం. మహారాష్ట్రలోని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నితేష్‌ రాణే కూడా గతంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఓటేయకపోతే మీ పనులు చేయనంటూ బెదిరిస్తున్న ఎమ్మెల్యే కర్ణాటకలోని హాసన్‌ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రీతమ్‌ గౌడ. తన నియోజకవర్గానికి చెందిన ముస్లిం ఓటర్లను ఉద్దేశించి ఆయన కన్నడలో మాట్లాడటం ఈ వీడియోలో వినిపిస్తున్నది. తనకు ఓటు వేసేంత వరకు మీమీ వ్యక్తిగత పనులు జరగవని ఖరాకండితంగా చెప్పారు. ఈ వీడియో ఎప్పుడనేది స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. మరో ఆరు నెలల్లో కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

An alleged video of #BJP #Hassan MLA Preetam Gowda is going viral wherein he threatens #Muslim constituents of Shrinagar to vote for him or else he won't carry out any of their personal work.He goes on to say, he treats #Muslims with love and affection.But, they have ditched him pic.twitter.com/GU7chHHYpA

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) December 11, 2022