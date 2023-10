October 3, 2023 / 01:34 PM IST

Nitin Gadkari | కేంద్ర మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ (Nitin Gadkari) హైడ్రోజన్‌ బస్సు (hydrogen bus)లో టెస్ట్‌ డ్రైవ్‌ (Test Drive)కు వెళ్లారు. ఆయన ప్రస్తుతం చెక్‌ రిపబ్లిక్‌ (Czech Republic) పర్యటనలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అక్కడ ప్రేగ్‌ (Prague)లో నిర్వహించిన 27వ వరల్డ్‌ రోడ్‌ కాంగ్రెస్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అత్యంత అధునాతన సాంకేతికతో అభివృద్ధి చేసిన హైడ్రోజన్‌ ఫ్యూయల్‌ బస్సులో ప్రయాణించారు. బస్సును పూర్తిగా పరిశీలించి అందుకు సంబంధించిన వివరాలను అక్కడి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను గడ్కరీ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. కాగా, హైడ్రోజన్‌ ఫ్యూయల్ బస్సులు హైడ్రోజన్‌ వాయువును వాడుకొని విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేసుకొంటాయి.

Hydrogen buses hold significant promise in reducing carbon emissions and addressing environmental concerns, contributing to a cleaner and greener future. #HydrogenBus pic.twitter.com/K0JujZdutm

Union Minister Shri @nitin_gadkari Ji took a test drive in a Hydrogen Bus by Skoda in Prague, Czech Republic today, showcasing India’s commitment to exploring sustainable and eco-friendly mobility solutions. #HydrogenBus pic.twitter.com/V5YFykiJfR

— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) October 2, 2023