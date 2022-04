నూతన జంటకు బహుమతిగా పెట్రోల్‌, డీజిల్‌

April 8, 2022 / 07:19 AM IST

చెన్నై: పెట్రోల్‌, డీజిల్‌.. ఇప్పుడు వీటి పేరు వింటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. గత 16 రోజుల్లో 14 సార్లు వీటి ధరలు పెరగడంతో మరింత ప్రియం అయ్యాయి. వరుసగా ధరలు పెరుగుతుండటంతో తాజాగా అవి బహుమతుల జాబితాలో చేరాయి. ఓ వివాహ వేడుకలో నూతన వధూవరులకు వారి స్నేహితులు లీటర్‌ పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ బహుమతిగా ఇచ్చారు. పెట్రో ధరలు మండిపోతున్న వేళ వారిచ్చిన గిఫ్ట్‌ అందరినీ ఆశ్చర్యపరించిది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

తమిళనాడులోని చంగల్‌పట్టు జిల్లా చెయ్యూరులో గిరీశ్‌ కుమార్‌, కీర్తన జంట వివాహ వేడుక జరుగుతున్నది. అంతా వధూవరులను ఆశీర్వదిస్తున్నారు. వారి స్నేహితులు ఓ కవర్‌లో నుంచి రెండు లీటర్‌ బాటిళ్లు తీశారు.. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌తో ఉన్న ఆ బాటిళ్లను ఇద్దరి చేతిలో పెట్టి వారిని సర్‌ప్రైజ్‌ చేశారు.

Amidst rising #PetrolDieselPriceHike, friends of the newly married couple, Girish Kumar and Keerthana decided to gift the couple One Litre #petrol and One Litre #diesel as a wedding present at their Wedding reception in Cheyyur in Chengalpattu district #FuelPriceHike pic.twitter.com/Wr3BErZUwg

— Apoorva Jayachandran (@Jay_Apoorva18) April 7, 2022