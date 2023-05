May 19, 2023 / 01:24 PM IST

రోమ్ : వ‌ర‌ద నీరు చుట్టుముట్టి దిక్కుతోచ‌ని స్ధితిలో ఉన్న త‌ల్లితో పాటు ఆమె చిన్నారి కూతురిని స్ధానికులు ధైర్యంగా కాపాడిన వీడియో (viral video) ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఇట‌లీలోని ఎమిలియ రొమగ ప్రాంతంలో ఇటీవ‌ల వ‌ర‌దలు ముంచెత్తడంతో ప‌లు న‌గ‌రాలు, ప‌ట్టణాలు జ‌ల‌మ‌యమ‌య్యాయి.

వ‌ర‌ద నీరు చుట్టుముట్ట‌డంతో త‌ల్లీ కూతుళ్లు త‌మ ఇంటి వ‌ద్ద బిక్కుబిక్కుమంటూ సాయం కోసం చూస్తుండ‌గా స్ధానికులు వారిని కాపాడిన వీడియో ప‌లువురిని ఆక‌ట్టుకుంటోంది. గుడ్‌న్యూస్ క‌ర‌స్పాండెంట్ ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. వ‌ర‌ద నీటి ప్ర‌వాహం అంత‌కంత‌కూ పెరుగుతూ ఆందోళ‌న రేకెత్తిస్తుండగా స్ధానికులు ధైర్యంగా వ‌ర‌ద నీటిలో ఈదుకుంటూ వారిని సుర‌క్షిత ప్రాంతానికి తీసుకురావ‌డం ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో క‌నిపిస్తుంది.

“TAKE MY DAUGHTER, HELP!” (Cesena, Italy): Neighbors jump in to save mother and young daughter from rising flood waters. pic.twitter.com/M58YOIsgUL

