Navjot Singh Sidhu | జైలు నుంచి విడుదలైన సిద్ధూ.. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంపై మండిపాటు

April 1, 2023 / 07:08 PM IST

చండీగఢ్‌: పంజాబ్ కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ (Navjot Singh Sidhu) జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. 1988లో రోడ్డుపై జరిగిన ఘర్షణలో సిద్ధూ, అతడి స్నేహితుడు కలిసి 65 ఏళ్ల వ్యక్తిపై దాడి చేశారు. గాయపడిన ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించగా మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు 2022 మే 19న సిద్ధూకు ఏడాది కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. ఈ నేపథ్యంలో 10 నెలలు కఠిన కారాగార శిక్ష అనుభవించిన తర్వాత సిద్ధూ శనివారం సాయంత్రం పాటియాలా జైలు నుంచి బయటకు వచ్చారు. దీంతో ఆయన విడుదల కోసం వేచి ఉన్న అనుచరులు హర్షధ్వనులు చేశారు.

కాగా, జైలు నుంచి విడుదలైన సిద్ధూ ఆ వెంటనే మీడియాతో మాట్లాడారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంతోపాటు ప్రధాని మోదీపై ఆయన మండిపడ్డారు. పంజాబ్‌లో హింసను బీజేపీ ప్రేరేపిస్తున్నదని ఆరోపించారు. మైనార్టీలను టార్గెట్‌ చేస్తున్నారని, పంజాబ్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ ఉంది? అని ప్రశ్నించారు. ‘పంజాబ్‌ను బలహీనపరచాలని ప్రయత్నిస్తే మీరు బలహీనంగా మారతారు’ అంటూ కేంద్రంపై మండిపడ్డారు.

మరోవైపు తాను ఈ మధ్యాహ్నం విడుదల కావాల్సి ఉందని సిద్ధూ తెలిపారు. అయితే మీడియా అంతా వెళ్లిపోయేందుకే తన విడుదలను ఆలస్యం చేశారని మండిపడ్డారు. దేశంలో ఎప్పుడైతే నియంతృత్వం ఏర్పడిందో, విప్లవం కూడా అప్పుడే వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. ‘ఆ విప్లవం పేరు రాహుల్‌ గాంధీ. ఈరోజు నేను నా ఛాతీని తట్టి చెబుతున్నా. బీజేపీ ప్రభుత్వ మూలాలను రాహుల్ గాంధీ కదిలిస్తారు’ అని సిద్ధూ అన్నారు.

పంజాబ్‌ సీఎం, ఆప్‌ నేత భగవంత్ మాన్‌ను కూడా సిద్ధూ విమర్శించారు. పంజాబ్ ప్రజలను ఎందుకు మోసం చేశావు? అని ప్రశ్నించారు. ‘ఎన్నికలప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు చేశారు. జోకులు పేల్చారు. కానీ మీరు ఇవాళ కాగితంపై ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు’ అని సిద్ధూ ఎద్దేవా చేశారు.

#WATCH | Congress leader Navjot Singh Sidhu released from Patiala jail, approximately 10 months after he was sentenced to one-year jail by Supreme Court in a three decades old road rage case pic.twitter.com/kzVB2vMnpk

#WATCH | Patiala: Whenever a dictatorship came to this country a revolution has also come and this time, the name of that revolution is Rahul Gandhi. He will rattle the govt: Navjot Singh Sidhu soon after his release from Patiala jail pic.twitter.com/wkrBrObxDG

— ANI (@ANI) April 1, 2023