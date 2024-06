June 24, 2024 / 03:11 PM IST

భువ‌నేశ్వ‌ర్‌: త‌మ పార్టీకి చెందిన తొమ్మిది మంది రాజ్య‌స‌భ ఎంపీల‌తో ఇవాళ బీజేడీ అధ్య‌క్షుడు న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్(Naveen Patnaik) స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. జూన్ 27వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానున్న పార్ల‌మెంట్ స‌మావేశాల స‌మ‌యంలో.. బ‌ల‌మైన,చురుకైన ప్ర‌తిప‌క్షంగా రాజ్య‌స‌భ‌లో వ్య‌వ‌హ‌రించాల‌ని త‌మ పార్టీ ఎంపీల‌కు ఆయ‌న దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రానికి చెందిన స‌మ‌స్య‌ల‌పై కూడా స‌భ‌లో కేంద్ర స‌ర్కారును నిల‌దీయాల‌న్నారు. న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్‌తో జ‌రిగిన స‌మావేశం గురించి రాజ్య‌స‌భ ఎంపీ స‌స్మిత్ పాత్ర మీడియాకు వివ‌రించారు. ఈసారి బీజేడీ ఎంపీలు కేవ‌లం స‌మ‌స్య‌ల‌పై మాత్ర‌మే మాట్లాడ‌ర‌ని, ఒడిశా ప్ర‌యోజ‌నాల‌ను కేంద్రం విస్మ‌రిస్తే, అప్పుడు బీజేపీ స‌ర్కారుపై తీవ్ర పోరాటం చేస్తామ‌న్నారు. ఒడిశాకు ప్ర‌త్యేక హోదా ఇవ్వాల‌న్న డిమాండ్‌ను లేవ‌నెత్త‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు. రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా మొబైల్ క‌నెక్టివిటీ బ‌ల‌హీనంగా ఉంద‌ని, బ్యాంకుల‌కు చెందిన బ్రాంచీలు కూడా త‌క్కువ‌గా ఉన్నాయ‌ని బీజేడీ ఎంపీ తెలిపారు. బొగ్గు రాయాల్టీని కూడా గ‌త ప‌దేళ్ల నుంచి కేంద్రం విస్మ‌రించింద‌ని అన్నారు. తాజాగా ముగిసిన లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో బీజేడీ ఒక్క సీటు కూడా గెల‌వ‌లేద‌న్న విష‌యం తెలిసిందే.

BJD President & Leader of Opposition @Naveen_Odisha today chaired a meeting of party’s Rajya Sabha MPs at Naveen Nivas

MPs have been directed to vociferously raise issues affecting the State’s interests in the Upper House

BJD now has 9 Rajya Sabha members pic.twitter.com/ssuoULUqnU

— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) June 24, 2024