February 1, 2023 / 12:18 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నాణ్య‌మైన పుస్త‌కాల ల‌భ్య‌త కోసం జాతీయ డిజిట‌ల్ లైబ్ర‌రీని ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు కేంద్ర మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్ తెలిపారు. ఇవాళ ఆమె బ‌డ్జెట్ ప్ర‌సంగంలో ఈ విష‌యాన్ని తెలిపారు. పంచాయ‌తీ, వార్డు స్థాయిల్లో లైబ్ర‌రీల‌ను ఏర్పాటు చేసే రీతిలో రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలను ఎంక‌రేజ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మంత్రి చెప్పారు. పిల్ల‌ల‌కు నాణ్య‌మైన పుస్త‌కాల‌ను అందుబాటులో ఉంచాల‌న్న ఉద్దేశంతో ఈ లైబ్ర‌రీని ఏర్పాటు చేస్తున్న‌ట్లు మంత్రి వెల్ల‌డించారు.

The government proposes to set up a national digital library for facilitating the availability of quality books

States will be encouraged to set up physical libraries at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources pic.twitter.com/ZKkcR6EVaw

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2023