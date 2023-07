July 11, 2023 / 10:30 AM IST

సోల‌న్‌: హిమాచ‌ల్‌లో వ‌రుణుడు బీభ‌త్సం(Himachal Pradesh Flood) సృష్టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ రాష్ట్రంలోని సోల‌న్ జిల్లాలో ఉన్న టూరిస్టు కేంద్రం పార్వానులో వ‌ర‌ద నీరు ముంచెత్తింది. ఎత్తు ప్ర‌దేశాల నుంచి మ‌ట్టి బురుద కొట్టుకువ‌స్తోంది. అయితే ఆ బుర‌ద ధాటికి రోడ్డుపై పార్కింగ్ చేసిన వాహ‌నాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. బిల్డింగ్‌ల మ‌ధ్య నుంచి ప్ర‌వ‌హిస్తున్న ఆ బుర‌ద‌లో.. కార్లు, చిన్న‌పాటి ట్ర‌క్కులు కొట్టుకుపోయాయి. బిల్డింగ్ బాల్క‌నీల నుంచి అరుపులు, కేక‌లు పెడుతూ జ‌నం బిక్క‌బిక్కుమంటూ గ‌డుపుతున్నారు. త‌మ వ‌ద్ద ఉన్న మొబైల్స్‌తో ఆ వ‌ర‌ద ప్ర‌వాహాన్ని చిత్రీక‌రిస్తున్నారు. తాజాగా తీసిన ఓ వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Terrible visuals are coming daily…..

Heavy rain wreaks havoc including several shops, houses, and cars being washed away in Himachal Pradesh.

My thoughts and prayers are with people and the tourists stranded due to swelling rivers.#HimachalPradesh pic.twitter.com/jA1dix409Q

— SS Kim (@KimHaokipINC) July 11, 2023