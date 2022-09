September 17, 2022 / 04:10 PM IST

రాంచీ: ఒక కోతి విద్యార్థులతో కలిసి క్లాస్‌ రూమ్‌లో కూర్చొంది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. జార్ఖండ్‌లోని హజారీబాగ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. స్థానిక ప్రభుత్వ స్కూల్‌లోని తరగతి గదిలోకి ఒక కోతి వచ్చింది. ఒక వీడియో క్లిప్‌లో ఉపాధ్యాయుడు పాఠాలు చెబుతుండగా ప్రాథమిక తరగతి విద్యార్థుల వెనక వైపు కోతి కూర్చొన్నది. మరో ఫొటోలో క్లాస్‌ రూమ్‌లోని బెంచ్‌పై ఆ కోతి కూర్చొంది. యూజర్‌ దీపక్ మహతో ట్విట్టర్‌లో ఈ వీడియో, ఫొటోలను గురువారం ఫోస్ట్‌ చేశాడు. ‘జార్ఖండ్‌లోని హజారీబాగ్‌లో ఒక లాంగూర్ ఇతర విద్యార్థులతో కలిసి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతోంది. కొత్త విద్యార్థి’ అని అందులో పేర్కొన్నాడు. అయితే ఈ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది అన్నది దీపక్‌ వెల్లడించలేదు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌, ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. నెటిజన్లు విభిన్నంగా స్పందించారు. తమ చిన్నప్పుడు క్లాసుల్లోకి కోతులు వచ్చిన సంఘటనలను కొందరు గుర్తు చేసుకున్నారు.

