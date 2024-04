April 9, 2024 / 06:05 PM IST

Momos Shop : డిగ్రీ పూర్తిచేసిన వారికి రూ. 20,000 వేత‌నంతో కూడిన ఉద్యోగం ల‌భించ‌డం క‌ష్ట‌మైన రోజుల్లో ఓ మోమోస్ షాప్ హెల్ప‌ర్‌కు ఏకంగా పాతిక‌వేల వేత‌నం ఆఫ‌ర్ చేసిన ఉదంతం నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

అమృతా సింగ్ అనే యూజ‌ర్ ఓ దేశీ మోమో షాప్ వ‌ద్ద జాబ్ అడ్వ‌ర్టైజ్‌మెంట్ చూసి ఎగ్జైట్ అవ‌డంతో దానికి సంబంధించిన వివ‌రాల‌ను ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్ చేశారు. మోమోస్ షాప్ వ‌ద్ద హెల్ప‌ర్ జాబ్ కోసం రూ. 25,000 వేత‌నం ఆఫ‌ర్ చేస్తూ హిందీలో స్క్రిప్ట్ ఉన్న ప్ర‌క‌ట‌న ప‌లువురిని ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

Damn this local momo shop is offering a better package than the average college in India these days pic.twitter.com/ectNX0mc18

— Amrita Singh (@puttuboy25) April 8, 2024